Мужчины изнасиловали женщину на глазах у детей и получили самый суровый приговор

В Пакистане мужчин приговорили к высшей мере за изнасилование женщины

В Пакистане суд вынес приговор мужчинам, которые надругались над женщиной и обокрали ее. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел на одной из трасс. Француженка пакистанского происхождения ехала по делам, но в какой-то момент застряла на дороге из-за закончившегося топлива. Она вызвала помощь и оставалась в автомобиле, закрыв окна.

В какой-то момент к машине подбежали местные жители по имени Малхи и Али. Они разбили окна и вытащили женщину. Угрожая пострадавшей оружием, фигуранты изнасиловали ее на глазах у детей.

«Мужчины также украли банковские карты, наличные деньги и ювелирные изделия, после чего скрылись с места преступления», – сообщается в публикации.

Несмотря на серьезные повреждения, француженка смогла описать преступников и их задержали. Доказательством вины стали в том числе и следы ДНК, которые они оставили на месте преступления.

Мужчинам предъявили несколько обвинений, в том числе о групповом изнасиловании, похищении и ограблении. Местный суд приговорил Малхи и Али к высшей мере. Осужденные подавали апелляцию, но судья ее не удовлетворил, оставив приговор без изменений.

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