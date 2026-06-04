Женщина пыталась самостоятельно задержать вора и сама угодила под арест

В США женщина была арестована после того, как с арбалетом преследовала мужчину. Об этом сообщает WOWT.

Инцидент произошел понедельник, 1 июня, в 19:00 в районе пересечения 108-й улицы и Редик-авеню в Омахе, штат Небраска. Местный жители обратились в полицию о женщине, которая бегала по кварталу с арбалетом наперевес.

Прибыв на место, полицейские обнаружили подозреваемую, сидящую перед жилым зданием с оружием у ног. На вопрос о происходящем она ответила, что какой-то мужчина украл деньги у ее матери, поэтому она взяла арбалет.

Женщина была арестована по обвинению в незаконном хранении оружия. Мужчину, которого она обвинила в краже, пока не задержали. Ведется расследование.

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