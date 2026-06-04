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Общество

В Уфе женщина пришла устраиваться на работу и узнала, что она мертва

Mash: в Уфе живую женщину не приняли на работу из-за того, что она мертва
Videographer_42/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Уфы попыталась устроиться на официальную работу и узнала, что она считается мертвой. Об этом сообщает Mash Batash.

По данным Telegram-канала, в 2006-м году женщина по имени Валентина родила ребенка, но не смогла его воспитывать. В результате она отдала мальчика своим отцу и мачехе. Пара официально оформила опекунство над новым членом семьи.

Спустя некоторое время «родители» обратились в полицию из-за того, что биологическая мать младенца пропала. После этого им назначили соцвыплаты. Валентину признали умершей.

Сама женщина не знала об этом. Недавно она пришла устраиваться на официальную работу и выяснила, что «мертва» с 2013-го года. Таким образом получить желаемую должность она не смогла. Теперь ей предстоит суд, чтобы запись о смерти признали недействительной.

До этого в Москве женщина годами жила в двух браках и не знала об этом. В 1991-м году она заключила брак со своим мужем, но в 1994-м году, не разрывая прежний союз, якобы вышла за другого мужчину. В результате суд аннулировал вторую запись.

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