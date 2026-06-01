Россиянам напомнили о важной причине сменить паспорт

Если внешность человека претерпела заметные изменения – например, из-за перенесенного заболевания или медицинского вмешательства, то это требует замены паспорта гражданина РФ. Личность человека должна легко устанавливаться по фотографии в его основном документе, пояснил в беседе с RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Точных критериев изменения внешности в законодательстве нет – все случаи рассматриваются индивидуально. Однако важно, что сотрудники МВД должны иметь возможность по фото в паспорте установить личность человека, отметил юрист.

«К таким изменениям можно отнести появление сильных рубцов или шрамов на лице, хирургическое изменение формы носа, овала лица, разреза глаз, если оно кардинально меняет облик, значительные изменения лица вследствие болезней», — перечислил эксперт.

Если же после таких вмешательств документ не перевыпускался, то человеку грозят трудности – например, при обслуживании в банке, проверке паспорта перед посадкой на авиарейс и так далее. Обычно на замену паспорта человеку отводится 90 дней при изменении внешности до неузнаваемости. Если же гражданин продолжает использовать старый документ, то это считается незаконным и карается штрафом в размере до 3 тыс. рублей, заключил юрист.

