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Общество

Житель Украины четверть века держал в трудовом рабстве одноклассника

Прокуратура Украины: бизнесмен держал одноклассника в рабстве 23 года
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

На Украине под суд пойдет 71-летний житель Львовской области, который держал 23 года в трудовом рабстве бывшего одноклассника. Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщает Львовская областная прокуратура.

«71-летний предприниматель из города Городка Львовской области пойдет под суд за трудовую эксплуатацию одноклассника», — говорится в публикации ведомства.

В материалах дела говорится, что бизнесмен, воспользовавшись уязвимым состоянием знакомого, с 2002 по конец сентября 2025 года эксплуатировал его для выполнения физической работы, а также применял психологическое давление и насилие.

Следователям стало известно, что более 20 лет назад сестра потерпевшего обратилась к знакомому предпринимателю, чтобы тот устроит на работу ее 47-летнего брата, злоупотреблявшего спиртным. Бизнесмен предложил мужчине оплачиваемую работу с проживанием, но позже это превратилось в трудовую эксплуатацию с лишением документов и возможности передвижения.

Результаты экспертизы показали, что у потерпевшего сердечно-сосудистые заболевания, травмы рук, полное отсутствие зубов и потеря способности жить самостоятельно. Сейчас он находится в гериатрическом пансионате, где получает необходимое лечение и уход. Обвиняемому грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества за торговлю людьми.

Ранее суд в США приговорил группу лиц к 120 годам за торговлю несовершеннолетними.

 
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