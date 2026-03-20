В США осудили группу лиц за торговлю несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации

Американский суд приговорил пять граждан США к общему сроку почти в 120 лет лишения свободы за организацию торговли несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции США.

Отмечается, что преступная группа организовала сообщество в 2021 году. Руководителями сообщества выступили 50-летний Тремейн Ламберт и его сын Кимани Джонс. Вместе с сообщниками они вовлекали несовершеннолетних, а также взрослых гражданок Соединенных Штатов, в занятие проституцией против их воли. Кроме того, преступники незаконно распространяли оружие и наркотики.

В итоге по решению суда Джонс получил 54 года тюрьмы, его отец — 30 лет. Кроме того, осужденные были обязаны выплатить компенсации жертвам на сумму $1,5 млн. Трое других обвиняемых были приговорены к 20, 16 и 3 годам лишения свободы.

До этого стало известно, что скандально известный финансист-педофил Джеффри Эпштейн мог поставлять жертв сексуальной эксплуатации египетскому миллиардеру Мохаммеду Аль-Файеду. Утверждается, что Эпштейн привлек жертву в свою сеть, когда ей было 17 лет, и в 1997 году под предлогом помощи в модельной карьере, организовал ей встречу с Аль-Файедом на яхте в Сен-Тропе. По словам пострадавшей, именно там Аль-Файед ее изнасиловал.

Ранее Минюст США завершил публикацию файлов Эпштейна.