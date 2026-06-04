Полицейские спасли котенка, застрявшего в ливневой канализации

В США спасли котенка, оказавшегося в ливневой канализации

В Калифорнии спасли котенка, который оказался заперт в ливневой канализации, пишет UPI.

Местный житель услышал жалобное мяуканье, доносившееся из-под земли, и обратился за помощью. На место прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили котенка на глубине нескольких метров внутри сливной системы.

Чтобы достать испуганное животное, инспектор использовал специальный сачок и помог котенку подняться по крутым стенкам канализации. Когда малыш оказался достаточно близко, его благополучно вытащили на поверхность.

После спасения животное, получившее кличку Сторми, доставили в приют. Там его осмотрели ветеринары и сделали необходимые прививки.

Сейчас Сторми находится во временной приемной семье и вскоре будет готов обрести постоянный дом.

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