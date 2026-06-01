В США женщина спасла ворону и теперь получает от нее подарки
В США спасенная женщиной ворона носит ей подарки, пишет CTVNews.

Как рассказала Лия Уилсон, она заметила, что десятки ворон кружат над одним домом. Оказалось, в водостоке застряла раненая птица, но ни у кого из соседей не оказалось возможности, чтобы ее достать.

Тогда женщина увидела неподалеку пожарную машину и попросила пожарных помочь. Спасатели освободили ворону, после чего Лия отвезла ее в центр реабилитации диких животных.

По словам женщины, по дороге птица крепко схватила ее за палец и долго не отпускала. Через несколько дней ворону выпустили на волю. И вскоре произошло «нечто неожиданное».

Во время прогулки с собакой одна из ворон подлетела к Лии и бросила у ее ног небольшой предмет — словно подарок. С тех пор птица и ее сородичи регулярно оставляют ей разные «сувениры»: веточки, мох, перья и даже маленькое птичье гнездо.

Теперь каждое утро Лию во время прогулок сопровождает целая стая ворон. А спасенную птицу она узнает по металлическому кольцу на лапе, которое ей надели после реабилитации.

