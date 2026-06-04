Офтальмолог раскрыла, можно ли читать в темноте

Чтение лежа вредит мышцам глаз из-за неравномерной нагрузки, что может привести к усталости органа, тяжести век и головным болям. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-офтальмолог Татьяна Шилова.

«Вопрос о том, вредно ли читать лежа или в темноте, остается одним из самых актуальных, а положительный ответ — самый распространенный миф в офтальмологии. Сразу стоит сказать: чтение лежа само по себе не приводит к развитию близорукости, катаракты или других заболеваний глаз. Однако такая поза часто бывает неудобной для зрительной системы. Когда человек читает лежа на боку или полулежа, книга или экран находятся под разным углом к каждому глазу, расстояние до текста постоянно меняется, мышцы глаз работают менее комфортно. В результате глаза быстрее устают, может появляться ощущение напряжения, тяжести век, головная боль или временное затуманивание зрения», — сказала она.

Шилова уточнила, что чтение в темноте с экранов гаджетов не вредит зрению, однако полезнее делать это с умеренным освещением для уменьшения контраста между экраном и окружающей средой.

«Что касается чтения с телефона, планшета или электронной книги в темноте, то оно также не приводит к необратимому ухудшению зрения. На сегодняшний день нет убедительных научных данных, что чтение в темном помещении вызывает близорукость или повреждает сетчатку. Тем не менее читать в полной темноте действительно менее комфортно для нашей зрительной системы. При высокой контрастности между ярким экраном и окружающей темнотой зрачок постоянно адаптируется к изменяющимся условиям освещения. Это может вызывать более быстрое зрительное утомление, ощущение сухости, рези в глазах и дискомфорт после длительного чтения. Поэтому оптимальным вариантом считается умеренное общее освещение помещения. Не обязательно использовать очень яркий верхний свет, но желательно, чтобы вокруг не было полной темноты. Достаточно мягкого рассеянного освещения комнаты или прикроватной лампы, при котором контраст между экраном и окружающей средой будет минимальным», — добавила она.

Врач подчеркнула, что сильнее всего здоровью глаз вредят длительные непрерывные нагрузки, поэтому во время чтения необходимо делать перерывы каждые полчаса.

«Гораздо большее значение для здоровья глаз имеют не условия освещения, а продолжительность непрерывной зрительной нагрузки. Во время чтения с телефона или электронной книги человек начинает реже моргать, из-за чего развивается сухость глаз. Именно поэтому рекомендуется делать короткие перерывы каждые 20–30 минут, чаще моргать и соблюдать комфортное расстояние до текста. Если после чтения регулярно появляются головная боль, двоение, выраженная усталость глаз или снижение четкости зрения, это повод обратиться к офтальмологу для проверки рефракции и состояния зрительной системы, поскольку подобные симптомы могут быть связаны не с освещением, а с уже существующими нарушениями зрения», — заключила она.

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