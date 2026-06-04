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Невролог предупредил о рисках чтения в кровати

Невролог Белаш посоветовал не читать лежа, чтобы сохранить шею и зрение
Shutterstock

При чтении, лежа на спине или животе, может перенапрягаться шея, грудной отдел и плечевой пояс, что сказывается на общем самочувствии человека и работе нервной системы мозга. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-невролог, остеопат Владимир Белаш.

«Лежа — положение не самое удобное, не самое физиологическое, хотя люди действительно любят так читать. И в положении лежа на спине, и в положении лежа на животе возникает определенная перегрузка шеи, мышц шейно-грудного перехода, плечевого пояса. Из-за этого могут появиться болевые синдромы, то есть, когда человек долго полежал в таком положении, может быть ощущение напряжения в этой области. Во-вторых, при положении лежа может затрудняться приток артериальной крови и отток венозной крови — в зависимости от того, как человек лежит, — и это может сказаться непосредственно на самочувствии и на работе самой нервной системы нашего головного мозга», — сказал он.

Белаш уточнил, что такая поза для чтения может негативно сказываться на зрении из-за разной нагрузки на глаза и плохого освещения.

«В положении лежа, помимо того, что идет перенапряжение указанных зон, нестандартизировано, то есть очень трудно, регулировать расстояние до глаз — это может быть слишком далеко или слишком близко, глаза могут уставать. Может человек немножко перекашиваться из-за того, что книга находится под углом, то есть один глаз испытывает большую нагрузку, чем другой. Это негативно сказывается и быстрее приводит к снижению остроты зрения. И очень трудно контролировать освещение — когда человек лежит, он может собой загораживать свет. Книга, соответственно, более темная — тоже страдает орган зрения», — добавил он.

Врач подчеркнул, что лучше всего читать сидя, откинувшись на спинку кресла или облокотившись на стол.

«Оптимально — это в положении сидя, откинувшись немножко назад, например, на спинку кресла, стула, и держа книжку перед собой. Либо вариант, когда человек сидит, облокотившись на какую-то поверхность, например, если за столом, и чуть наклонившись вперед таким образом, чтобы книжка была перед ним. Можно здесь привести пример, как у школьников в Советском Союзе были подставки для учебников, то есть он смотрит на книгу, и она находится на достаточном расстоянии от глаз и ему комфортно», — заключил он.

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