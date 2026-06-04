Мужчина расправился с женщиной в лесу и спустя почти 20 лет получил срок

Жителю Свердловской области вынесли приговор по делу о преступлении, которое он совершил в 2007-м году. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
Инцидент произошел в Артинском районе. Пьяный россиянин пошел в лес с топором, чтобы найти дерево и сделать из него черенок для лопаты. Во время поисков он заметил женщину, которая собирала ягоды.
«Злоумышленник обухом топора ударил потерпевшую, после чего попытался совершить ее изнасилование», – сообщается в публикации.
Воплотить свой план он не смог, поэтому расправился с пострадавшей, выбросил топор и скрылся.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело, но долгое время следователи не могли завершить расследование. Только недавно специалисты по преступлениям прошлых лет смогли найти доказательства и выйти на осужденного.
Во время экспертизы выяснилось, что мужчина вменяем и осознавал, что делает. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.
Ранее россиянин пытался забить мать топором и получил срок.