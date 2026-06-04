Мужчина расправился с женщиной в лесу и спустя почти 20 лет получил срок

В Свердловской области мужчину осудили за попытку изнасилования в 2007-м

Жителю Свердловской области вынесли приговор по делу о преступлении, которое он совершил в 2007-м году. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Артинском районе. Пьяный россиянин пошел в лес с топором, чтобы найти дерево и сделать из него черенок для лопаты. Во время поисков он заметил женщину, которая собирала ягоды.

«Злоумышленник обухом топора ударил потерпевшую, после чего попытался совершить ее изнасилование», – сообщается в публикации.

Воплотить свой план он не смог, поэтому расправился с пострадавшей, выбросил топор и скрылся.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, но долгое время следователи не могли завершить расследование. Только недавно специалисты по преступлениям прошлых лет смогли найти доказательства и выйти на осужденного.

Во время экспертизы выяснилось, что мужчина вменяем и осознавал, что делает. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее россиянин пытался забить мать топором и получил срок.