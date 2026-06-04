Мужчину спасли после шести дней, проведенных на Эвересте без еды и кислорода

Мужчина провел на Эвересте 6 дней без еды и воды и выжил

Непальский шерпа выжил после шести дней, проведенных на Эвересте без еды и дополнительного кислорода, пишет Daily Mail.

52-летний проводник пропал во время спуска с высочайшей вершины мира. Последний раз его видели между третьим и четвертым лагерями — в районе так называемой «зоны смерти», расположенной выше 8000 метров, где из-за критически низкого уровня кислорода человеческий организм начинает быстро истощаться.

Родственники уже потеряли надежду на его спасение и даже начали проводить погребальные молитвы. Однако спустя почти неделю мужчину обнаружили живым. По словам спасателей, он самостоятельно полз вниз к базовому лагерю.

Как выяснилось, все это время шерпа выживал благодаря небольшому пакету печенья и растопленному льду. После обнаружения его эвакуировали на вертолете в больницу Катманду. Врачи сообщили, что мужчина находится в сознании и проходит лечение от обморожений, обезвоживания и других последствий экстремального пребывания на высоте.

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