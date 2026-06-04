Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Мужчину спасли после шести дней, проведенных на Эвересте без еды и кислорода

Мужчина провел на Эвересте 6 дней без еды и воды и выжил
SPCC

Непальский шерпа выжил после шести дней, проведенных на Эвересте без еды и дополнительного кислорода, пишет Daily Mail.

52-летний проводник пропал во время спуска с высочайшей вершины мира. Последний раз его видели между третьим и четвертым лагерями — в районе так называемой «зоны смерти», расположенной выше 8000 метров, где из-за критически низкого уровня кислорода человеческий организм начинает быстро истощаться.

Родственники уже потеряли надежду на его спасение и даже начали проводить погребальные молитвы. Однако спустя почти неделю мужчину обнаружили живым. По словам спасателей, он самостоятельно полз вниз к базовому лагерю.

Как выяснилось, все это время шерпа выживал благодаря небольшому пакету печенья и растопленному льду. После обнаружения его эвакуировали на вертолете в больницу Катманду. Врачи сообщили, что мужчина находится в сознании и проходит лечение от обморожений, обезвоживания и других последствий экстремального пребывания на высоте.

Ранее саудовский принц стал одним из самых молодых арабов, покоривших Эверест.

 
Теперь вы знаете
Прекращение свободной продажи бензина в Крыму, НДС для ряда товаров с маркетплейсов и исчезнувшие уведомления от Max на айфонах. Главное за 4 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!