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Общество

Саудовский принц стал одним из самых молодых арабов, покоривших Эверест

Принц Аль Сауд вошел в историю как один из самых юных арабов, покоривших Эверест
Daniel Prudek/Shutterstock/FOTODOM

Саудовский принц вошел в историю как один из самых юных арабских покорителей Эвереста. Об этом сообщает The Tourism Times.

Его Королевское Высочество Мохаммед бин Фейсал бин Фахад бин М. бин Абдулазиз Аль Сауд в возрасте всего 24 лет, 2 месяцев и 5 дней успешно достиг высочайшей вершины мира.

Триумфальное восхождение состоялось 27 мая в 7:30 утра, в составе элитной группы Elite Exped.

Это покорение самой высокой вершины планеты стало для принца шестым достижением в рамках программы «Семь вершин» с Elite Exped, и теперь ему осталось покорить лишь одну вершину, чтобы завершить этот грандиозный проект.

Представители Elite Exped выразили «невероятную гордость» за то, что им довелось сопровождать Его Королевское Высочество на этом пути, и заверили в своей полной поддержке на финальном этапе его амбициозного стремления покорить все семь высочайших вершин континентов.

Ранее альпиниста-шерпу бросили на Эвересте из-за закрытия сезона восхождений.

 
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