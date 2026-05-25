Школьница осталась парализованной ниже шеи после перенесенного гриппа

Школьница из Великобритании осталась парализованной ниже шеи после перенесенного гриппа. Врачи предполагают, что вирус спровоцировал редкий инсульт спинного мозга, пишет Daily Mail.

Лекси Браун заболела в декабре 2025 года — у нее была температура и головокружение. Спустя несколько дней девочка позвонила матери, крича от сильной боли. Когда женщина вернулась домой, подростка уже пытались спасти прибывшие медики.

Школьницу срочно доставили в больницу и ввели в искусственную кому. Через пять дней врачи сообщили семье, что у Лекси произошел спинальный инсульт. По словам медиков, вероятной причиной стал перенесенный грипп.

После пробуждения 14-летняя школьница не могла ходить, говорить и дышать самостоятельно. Сейчас она все еще находится в больнице и использует аппарат искусственной вентиляции легких по ночам.

Мать Лекси рассказала, что до болезни дочь была абсолютно здоровой, увлекалась театром и мечтала стать певицей. По ее словам, потеря голоса стала для дочери одним из самых тяжелых ударов.

Несмотря на прогнозы врачей, Браун постепенно восстанавливается. Она уже может самостоятельно дышать днем, разговаривать через трахеостому и частично двигать руками и ногами. Недавно Лекси впервые смогла сидеть без поддержки около 30 секунд.

Семья собирает деньги на реабилитацию, физиотерапию и переоборудование жилья для инвалидной коляски. Родные надеются, что со временем она сможет вернуть хотя бы часть подвижности.

Ранее врач объяснил, как отличить менингит от гриппа.

 
