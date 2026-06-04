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Общество

На ПМЭФ призвали активнее строить малоэтажное жилье для повышения рождаемости

Малофеев: малоэтажное строительство приведет к росту многодетных семей в России
Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Развитие малоэтажного строительства в России приведет к росту числа многодетных семей. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев.

Малофеев считает, что Россия переживает демографическую катастрофу. По его мнению, положение дел в этой сфере не улучшается. Модератор сессии добавил, что в одних и тех же районах семьи, проживающие в частных домах, и те, кто живет в квартирах, заметно отличаются по количеству детей. Малофеев призвал активнее развивать малоэтажное жилье, в том числе предоставлять льготную ипотеку прежде всего на его строительство.

«Малоэтажная Россия приведет нас к «многодетству», а многодетная Россия требует малоэтажности», — выразил уверенность он в ходе сессии «Малоэтажная и многодетная Россия».

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявлял, что повышение стоимости ипотеки для семей с одним ребенком станет ударом по демографии. Речь идет о планах сделать программу дифференцированной: для тех семей, где ребенок один — начнут выдавать жилищный кредит под 10-12%, где детей двое – под 6%, а где трое – под 4%. Однако, по мнению депутата, это может плохо отразиться на рождаемости.

Ранее Матвиенко предложила создать в России «клуб миллионеров» для роста рождаемости.

 
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