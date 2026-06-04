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Общество

ОАЭ выдали РФ двух россиян, находившихся в международном розыске

ОАЭ передали РФ двух граждан, скрывавшихся за взятки и помощь боевику
Ahmed Jadallah/Reuters

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выдали России двух граждан, которые находились в международном розыске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

По ее словам, передача состоялась сегодня в аэропорту Дубая.

«Один из них разыскивался как пособник участия в незаконном вооруженном формировании, другой обвиняется в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере», — уточнила представитель МВД.

Как установило следствие, первый фигурант в 2016 году предоставил жителю Чечни транспорт для того, чтобы тот отправился в зону вооруженного конфликта за рубежом. Эти действия противоречили интересам России. Мужчина скрылся за границей и в феврале этого года был объявлен в международный розыск, рассказала Волк.

Второй разыскиваемый с 2018 по 2020 год, работая в надзорном ведомстве, неоднократно получал деньги за бездействие, сообщила представитель МВД. Он отказывался принимать меры по сигналам о нарушениям при строительстве многоквартирных домов. Общая сумма взяток превысила 5 млн рублей, отметила Волк. Уголовное дело возбудили в феврале 2025 года, а в августе того же года мужчину объявили в международный розыск, добавила она.

Благодаря взаимодействию по каналам Интерпола обоих разыскиваемых задержали на территории ОАЭ. 4 июня их передали российским правоохранителям для доставки в Москву, заключила официальный представитель ведомства.

Ранее в МИД высказались о судьбе задержанных в Баку россиян.

 
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