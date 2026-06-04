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Общество

В Саратове юноша угнал питбайк и перекрасил в другой цвет

В Саратове 19-летний юноша угнал питбайк и перекрасил в черный цвет
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Саратове 19-летний юноша угнал припаркованный у многоэтажки питбайк, а затем перекрасил его из оранжевого в черный цвет, чтобы скрыть преступление. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Саратовца задержали спустя два дня. Вину он признал. После допроса его отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

Транспорт был изъят и возвращен владелице. В ведомстве отметили, что у задержанного ранее уже были проблемы с законом из-за мошенничества. Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.

В конце мая суд вьетнамской провинции Кханьхоа, где расположен популярный среди российских туристов курорт Нячанг, вынес обвинительный приговор гражданину РФ за кражу мотоцикла у местной жительницы.

После отбытия наказания, продолжительность которого в российском генконсульстве не назвали, мужчина будет выдворен из страны с запретом на въезд.

Ранее россиянин украл машину скорой помощи, чтобы прокатиться.

 
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