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Общество

Миколог назвал сверхпитательный гриб, который можно найти в лесах Подмосковья

Миколог Вишневский в лесах Подмосковья появились грибы ТСЖ
Martins Vanags/Shutterstock/FOTODOM

Стартовал летний сезон грибов. В подмосковных лесах уже можно найти сверхпитательный, вкусный и полезный гриб — трутовик серно-желтый, или, как его часто называют, — ТСЖ. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил кандидат биологических наук, миколог Михаил Вишневский.

По словам эксперта, ТСЖ растет на лиственных деревьях. Он похож на строительную пену желто-оранжевого цвета. В некоторых странах его называют древесным цыпленком из-за схожести вкуса с курятиной, отметил Вишневский.

«Он виден издалека за сотню метров — яркий желто-оранжевый фонарик. Важное предупреждение: этот гриб хорош только молодым. Пока он начал формироваться — это практически деликатес. А когда становится старше, начинает грубеть, черстветь, становится по консистенции как пенопласт, набирает горечь», — рассказал он.

Ведущий инженер кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха Мария Комбарова до этого говорила, что в июне в российских лесах можно встретить сморчки, строчки, вешенки и летние опята, однако неопытные грибники часто путают съедобные виды с ядовитыми двойниками или собирают их в опасных местах.

Ранее жителей Московской области предупредили о «супергрибном» сезоне.

 
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