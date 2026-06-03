Миколог назвал сверхпитательный гриб, который можно найти в лесах Подмосковья

Стартовал летний сезон грибов. В подмосковных лесах уже можно найти сверхпитательный, вкусный и полезный гриб — трутовик серно-желтый, или, как его часто называют, — ТСЖ. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил кандидат биологических наук, миколог Михаил Вишневский.

По словам эксперта, ТСЖ растет на лиственных деревьях. Он похож на строительную пену желто-оранжевого цвета. В некоторых странах его называют древесным цыпленком из-за схожести вкуса с курятиной, отметил Вишневский.

«Он виден издалека за сотню метров — яркий желто-оранжевый фонарик. Важное предупреждение: этот гриб хорош только молодым. Пока он начал формироваться — это практически деликатес. А когда становится старше, начинает грубеть, черстветь, становится по консистенции как пенопласт, набирает горечь», — рассказал он.

Ведущий инженер кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха Мария Комбарова до этого говорила, что в июне в российских лесах можно встретить сморчки, строчки, вешенки и летние опята, однако неопытные грибники часто путают съедобные виды с ядовитыми двойниками или собирают их в опасных местах.

Ранее жителей Московской области предупредили о «супергрибном» сезоне.