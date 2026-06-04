Арестован мужчина, который вонзил нож в спину ревнивице в Сочи и сбежал

В Сочи избрали меру пресечения мужчине, который во время ссоры напал на сожительницу с ножом. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Он будет находиться под арестом до 2 августа.

Инцидент произошел в квартире на улице Богдана Хмельницкого, когда женщина приревновала своего сожителя. Между ними вспыхнула ссора и мужчина схватился за нож. Он нанес ей удар лезвием в спину. На место вызвали бригаду скорой помощи, пострадавшую госпитализировали. Ее спасли врачи. В ходе допроса нападавший полностью признал свою вину. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Ранее пьяный пензенец вонзил нож в спину подростку на детской площадке.