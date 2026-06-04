Мужчина вонзил нож в спину ревнивой сожительницы в Сочи и сбежал

В Сочи мужчина вонзил нож в спину ревнивой сожительницы и сбежал

В Сочи 25-летний мужчина вонзил нож в спину ревнивой сожительнице. Об этом сообщает СУ СК России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в квартире на улице Богдана Хмельницкого, когда женщина приревновала своего сожителя. Между ними вспыхнула ссора и мужчина схватился за нож. Он нанес ей удар лезвием в спину.

На место вызвали бригаду скорой помощи, пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Жизнь ей спасли врачи. Нападавший скрылся.

Правоохранители поймали мужчину и в ходе допроса он полностью признал свою вину. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Назначены необходимые судебные экспертизы. Следствие намерено ходатайствовать об аресте.

Ранее пьяный пензенец вонзил нож в спину подростку на детской площадке.