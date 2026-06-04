Апелляция поддержала многомиллиардное взыскание с Google Ireland

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию по решению о взыскании с компании Google Ireland Limited 160,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Определение... оставить без изменения, жалобы — без удовлетворения», — сказала судья.

В феврале Арбитражный суд Москвы взыскал с Google Ireland Limited 160,3 миллиарда рублей в пользу ООО «Гугл». Заявление о подал конкурсный управляющий Валерий Таляровский, который попросил признать незаконными две сделки — расторжение договора о перепродаже рекламного пространства в 2009 году и заключение аналогичного соглашения в 2018 году.

Кроме того, в заявлении управляющий призывал принять аналогичное решение в отношении платежей «Гугла» в пользу Google Ireland за период с 1 апреля 2018 года по 3 марта 2022 года на сумму в 373,3 млрд рублей. Также конкурсный управляющий попросил применить последствия недействительности платежей в виде взыскания с компании около 101,7 млрд рублей и около 58,6 млрд рублей процентов.

Ранее стало известно, что активы Google на €115 млн арестовали в Бельгии по иску российской «дочки».