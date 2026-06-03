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Бизнес

Активы Google на €115 млн арестованы в Бельгии по иску российской «дочки»

«Ведомости»: в Бельгии арестовали активы Google на €115 млн по иску «Гугла»
Dado Ruvic/Reuters

Бельгийский суд наложил арест на имущество Google Belgium на €115 млн (около 10 млрд руб.) по иску российского ООО «Гугл». Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с решением.

Иск связан с делом о банкротстве ООО «Гугл». В рамках процесса оспаривается намеренное распределение дивидендов, совершенное для уклонения от обязательств перед российскими кредиторами, а также незаконный вывод средств из РФ по ряду сделок.

Если же бельгийский суд признает российское решение и удовлетворит заявление, взыскание может быть обращено на арестованные активы, а полученные средства направлены на расчеты с кредиторами российского «Гугла».

Всего ООО «Гугл» инициировало процедуры признания и исполнения российских судебных решений более чем в десяти странах мира.

В феврале суд в Москве взыскал с Google Ireland 160,3 млрд рублей в пользу «Гугла».

Ранее сообщалось, что в России хотят взыскать с Google более 40 млрд рублей.

 
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