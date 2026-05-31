Врач рассказала, можно ли отличить укус ядовитой змеи

Отличить укус ядовитой змеи от неядовитой без специальных знаний практически невозможно: все происходит слишком быстро, а на фоне стресса сложно вспомнить детали — если вы не серпентолог, рассказала «Газете.Ru» Марина Бережная, руководитель отделения скорой и неотложной помощи Европейского медицинского центра (EMC), кандидат медицинских наук.

«Гораздо важнее как можно быстрее обратиться за медпомощью и внимательно наблюдать за состоянием пострадавшего. После укуса важно следить за скоростью развития симптомов. Тревожными признаками считаются быстро нарастающая боль, выраженный отек, покраснение, чувство распирания в месте укуса. Иногда появляются волдыри или кровоизлияния», — объяснила она.

Также стоит контролировать общее состояние человека. Опасными симптомами могут быть слабость, головокружение, головная боль, тошнота, потливость, учащенное сердцебиение, сонливость, ощущение нехватки воздуха.

«Место укуса можно промыть водой и накрыть чистой повязкой. Разрезать кожу, прижигать рану, отсасывать яд или накладывать жгут не следует — эти методы считаются устаревшими и могут ухудшить состояние. Также желательно меньше двигаться и по возможности сохранять спокойствие: активные движения могут ускорять распространение яда», — предупредила врач Бережная.

Если местные или общие симптомы развиваются быстро, вероятность укуса ядовитой змеи выше. В такой ситуации медицинская помощь нужна безотлагательно. При этом отсутствие тяжелых симптомов в первые минуты не всегда означает, что угрозы нет. Иногда реакция организма нарастает постепенно.

«При любом укусе змеи лучше обращаться за медицинской помощью, даже если состояние кажется стабильным. Самостоятельно оценить степень опасности бывает сложно — особенно когда речь идет о детях, пожилых людях и пациентах с хроническими заболеваниями. Даже при современном уровне медицины укусы ядовитых змей остаются потенциально опасным состоянием», — отметила специалист.

Перед поездками на природу лучше заранее изучить информацию о том, какие змеи распространены в регионе.

«В России чаще всего речь идет о гадюках. Они встречаются в лесах, возле водоемов, на дачных участках и в степных районах. В южных регионах и странах с жарким климатом риск столкновения с опасными видами выше. Большинство укусов происходит, когда человек случайно наступает на змею или пытается ее потрогать. Во время прогулок по лесу, высокой траве или каменистой местности лучше носить закрытую обувь и внимательно смотреть под ноги», — резюмировала врач.

Ранее ветврач объяснила, что делать, если питомца укусила змея на пикнике.