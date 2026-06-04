Мужчина оставил двухмесячную падчерицу в кипятке и ушел искать полотенце

В Испании мужчина погубил ребенка, оставив в горячей воде во время купания

В Испании 14-месячная девочка получила тяжелые ожоги и не выжила после купания с отчимом, сообщает El Caso.

Инцидент произошел 14 апреля прошлого года в городе Бормухос. Девочка, получившая ожоги 60% тела, почти два месяца боролась за жизнь, но врачи не смогли ее спасти.

Как пояснила ее мать, она попросила партнера искупать ребенка, пока она собирает сумку. Мужчина заперся в ванной с падчерицей, но через 3-4 минуты она начала сильно плакать.

Когда он вышел, то сказал, что обжегся сам, а женщина обнаружила, что у ее дочери ожоги по всему телу. Она спросила, что случилось, а ее сожитель ответил, что отвлекся, чтобы найти полотенце.

Ребенка немедленно доставили в больницу, а на мужчину составили протокол о жестоком обращении с детьми. Женщина также подала в суд на бывшего партнера, с которым к тому моменту разорвала отношения. Она подозревает, что он причинил ее дочери вред умышленно. Расследование продолжается.

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