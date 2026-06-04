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Общество

Пилот не выжил, пытаясь установить личный рекорд в бывшем летном лагере в Подмосковье

РЕН ТВ: в Подмосковье пилот не выжил, пытаясь установить личный рекорд
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В Подмосковье 36-летний пилот при попытке установить личный рекорд в бывшем летном лагере не выжил. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 3 июня на территории бывшего летного лагеря в селе Битягово. Пилот решил установить личный рекорд по задержке дыхания под водой, нырнул и не всплыл. Он проходил подготовку на базе, принадлежащей «С7 Инвест».

Прибывшие на место медики извлекли его из воды. По факту случившегося проводится проверка.

Telegram-канал Mash сообщает, что пилот был родом из Новосибирска. Мужчина вел активный образ жизни — занимался бегом, плаванием, занимался в спортивном зале и прыгал с парашютом.

Ранее TikTok-блогер не выжил, пытаясь повторить челлендж с бочкой воды в прямом эфире.

 
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