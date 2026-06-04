На границе Белоруссии и Латвии нашли тело избитого беженца

На границе Белоруссии и Латвии обнаружили тело беженца со следами побоев. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет республики в Telegram-канале.

«Белорусские пограничники 2 июня в Браславском районе Витебской области обнаружили тело иностранца арабской внешности. Оно находилось в лесополосе в 50-ти метрах от белорусско-латвийской границы», — говорится в сообщении.

В комитете добавили, что на месте обнаружения тела были выявлены следы волочения, ведущие к европейскому погранзабору. При этом документов и телефона у иностранца не нашли.

Также, по данным ведомства, была демонтирована спираль Бруно, перекрывавшая калитку для животных.

В октябре прошлого года белорусские пограничники нашли у границы с Латвией избитых беженцев, один из которых умер. Следователи провели допрос иностранцев с помощью переводчика и выяснили, что все они находились на территории Латвии, потом их остановили люди в форме, отобрали телефоны и начали избивать, после чего затолкали в микроавтобус и начали применять электрошокеры.

Ранее эксперт указал на подготовку Киевом провокации на границе с Белоруссией.