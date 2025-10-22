На границе Белоруссии и Латвии нашли избитых беженцев

СК Белоруссии: избитые беженцы найдены на границе РБ и Латвии, один погиб

Белорусские пограничники нашли у границы с Латвией избитых беженцев, один из которых умер. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Республики Белоруссия (РБ) в Telegram-канале.

По данным ведомства, 21 октября на территории границы в Браславском районе были найдены два иностранца, несшие тело своего товарища.

«На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа и скорая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Следователи провели допрос иностранцев с помощью переводчика и выяснили, что все они находились на территории Латвии, потом их остановили люди в форме, отобрали телефоны и начали избивать, после чего затолкали в микроавтобус и начали применять электрошокеры.

В процессе один из мужчин упал и перестал двигаться. Затем их привезли к границе, выкинули из автомобиля, и, открыв калитку для животных в ограждении, вынудили идти в Белоруссию.

Правоохранители осмотрели место происшествия и тело погибшего. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, назначены судебно-медицинские экспертизы.

10 октября директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке сообщила, что из Латвии собираются депортировать более 800 россиян из-за нарушения ими миграционного законодательства. Пуке добавила, что их пребывание на территории страны после установленного срока будет расцениваться как незаконное.

Ранее в Кремле прокомментировали возможную депортацию россиян из Латвии.