«Полиция нравов» насиловала и грабила девушек, проводивших время с юношами

В Индии мужчины насиловали девушек и занимались вымогательством, притворяясь блюстителями нравственности. Об этом сообщает Times of India.

Все произошло в городе Тируваннамалае. Семеро мужчин выбирали молодые пары, а затем расспрашивали их о статусе их отношений. Выдавая себя за блюстителей нравственности, они нападали на жертв.

Две атаки случились 30 и 31 мая. Вооруженная ножами банда, включая 16-летнего подростка, выслеживала пары в безлюдных местах. Жертв затаскивали в лес и избивали, девушек насиловали. Золото и ценности отбирали сразу, а затем их снимали на камеру без одежды. Позже запуганные люди получали звонки с требованием выкупа под угрозой распространения этих кадров.

Первая жертва успела перевести преступникам деньги прежде, чем обратилась в полицию. Вторую напавшие ограбили и приказали платить на следующий день — девушка добралась до дома и все рассказала отцу. После этого правоохранители задержали всех членов банды, у них изъяли телефоны и мотоциклы. Данные преступники стерли, их технику отправили в кибер-лабораторию. Полиция не исключает, что есть и другие пострадавшие, которые молчат из страха.

Ранее в Индии чиновник заманил в дом 15-летнюю соседку и изнасиловал.