Чиновник заманил к себе 15-летнюю соседку и изнасиловал

В Индии чиновник заманил в дом 15-летнюю соседку и изнасиловал

В Индии сотрудник государственного органа заманил к себе 15-летнюю соседку и изнасиловал ее. Об этом сообщает NBT.

Инцидент произошел в округе Пурби Сингхбхум штата Джаркханд. Мунна Тамси, работающий в государственном департаменте здравоохранения, поздно ночью заманил несовершеннолетнюю соседку в свой дом. Он стал удерживать девушку силой и изнасиловал ее.

После этого жертва вернулась домой и не стала никому рассказывать о случившемся из-за страха. Лишь на следующий день она решилась сказать об инциденте старшей сестре.

Член местного совета немедленно отвезла семью в полицейский участок. Стражи порядка провели рейд и изъяли мотоцикл обвиняемого, однако сам Тамси скрылся. Несколько полицейских групп занимаются его поисками насильника.

Ранее тюменский педофил затащил девочку в подъезд, спустил штаны и чуть не изнасиловал.