В 37-летней женщине, выдававшей себя за 12-летнюю девочку, нашли 200 игл

В теле 37-летней бразильянки, выдававшей себя за 12-летнюю, нашли 200 игл

В 37-летней женщине из Бразилии, выдававшей себя за 12-летнюю девочку, нашли 200 игл, пишет NSC Total.

Аманда Мария Соуза де Оливейра рассказывала жалостливые истории о тяжелом детстве, побеге из дома и насилии со стороны родственников, после чего находились люди, готовые ее приютить.

По словам следователей, женщина искусно манипулировала людьми и вызывала сильную эмоциональную привязанность. Расследование показало, что подобные аферы происходили и в других регионах Бразилии

Особенно странной деталью истории стали обнаруженные в её теле иглы. Во время одного из медицинских обследований врачи насчитали более 200 игл под кожей. По словам самой женщины, эти повреждения появились в результате действий, которые она совершала над собой.

Власти также выяснили, что ранее она уже привлекалась к ответственности за аналогичные преступления и была осуждена за предоставление ложных сведений о личности.

Сейчас суд отправил Аманду под стражу. По ходатайству защиты ей назначена психиатрическая экспертиза, которая должна определить ее психическое состояние.

Ранее супруги приютили 37-летнюю женщину, которая выдавала себя за 12-летнюю девочку.