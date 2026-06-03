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Общество

Супруги приютили 37-летнюю женщину, которая выдавала себя за 12-летнюю девочку

В Бразилии женщина больше года притворялась ребенком, чтобы жить в приемной семье
Newsflash/NX

В Бразилии 37-летняя женщина была арестована после того, как 14 месяцев притворялась 12-летней девочкой и была удочерена семейной парой, пишет Daily Mail.

История началась с того, что мошенница Аманда Мария Соуза Оливейра пришла в церковь в городе Жоинвиль и сообщила пастору, что сбежала от жестокого обращения в штате Пара. Религиозная община начала оказывать ей финансовую помощь и нашла жилье, после чего одна из семей взяла ее к себе. Супруги эмоционально привязались к ней, относились как к собственному ребенку, устроили вечеринку по случаю ее 12-летия, оплачивали лекарства и рассматривали возможность официального удочерения.

Чтобы поддерживать обман, «Габриэле» — так назвалась Аманда — вела себя как ребенок, в том числе пила из детской бутылочки, использовала пустышку, симулировала приступы паники, говорила высоким голосом, проявляла эмоциональную зависимость. Она утверждала, что страдает аутизмом и другими заболеваниями, а в детстве ее заставляли принимать гормоны из-за жестокого обращения, что объясняло ее взрослую внешность.

При этом женщина убедила семью не отдавать ее в школу, заявив, что жестокий отец найдет ее. Мошенничество раскрылось после обращения члена семьи в полицию. Аманда призналась в афере на допросе, ей предъявлены обвинения в мошенничестве и подделке личных данных, сейчас она содержится в местной тюрьме. До этого мошенница уже привлекалась к ответственности за аналогичные преступления в других штатах.

Ранее женщина выдавала себя за подростка, чтобы учиться в американской школе, и угодила под суд.

 
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