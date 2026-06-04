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Общество

В Кузбассе подростка осудят за донаты террористам в мессенджере

СК: в Кузбассе подростка обвинили в финансировании терроризма
Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Кузбассе в суд направят уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Белово, обвиняемого в финансировании терроризма. Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает региональный следком.

По информации следствия, с ноября по декабрь 2025 года юноша финансировал деятельность организации, признанной террористической и запрещенной на территории РФ. В СК уточнили, что он переводил деньги через свой аккаунт в мессенджере, используя функцию платных реакций под постами канала.

Деятельность подростка пресекли сотрудники регионального УФСБ. Молодого человека задержали, суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Следствие собрало достаточно доказательств для обвинительного заключения, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в СК.

До этого генпрокурор России Александр Гуцан заявил, что число несовершеннолетних в РФ, причастных к терроризму, выросло в два раза за прошлый год. Он добавил, что в большинстве случаев молодых людей вербуют через интернет.

Ранее в Ленинградской области подросток за один вечер сжег пять релейных шкафов.

 
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