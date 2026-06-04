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Общество

Российский пенсионер «задекларировал» у мошенников золотые монеты на 31 млн рублей

В Волгограде пенсионер отдал мошенникам золотые монеты на 31 млн рублей
ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде 74-летний мужчина поверил мошенникам и «задекларировал» золотые монеты на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось в мае, когда пенсионеру начали поступать звонки от лжесиловинов. Аферисты сообщили о якобы переводе его средств в недружественное государство. Под предлогом избежания уголовной ответственности волгоградца убедили передать все сбережения для «декларирования» и перевода на «безопасный счет».

Пенсионер поверил злоумышленникам. Он снял со счетов более 31 млн рублей, купил на них золотые монеты и вручил их курьеру преступников. Позже он осознал обман и обратился за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сообщника аферистов, забравшего монеты, задержали в Москве — он сознался в содеянном. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее в Калининградской области задержали мошенников, обманывавших детей-сирот.

 
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