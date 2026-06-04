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Общество

В Калининградской области задержали мошенников, обманывавших детей-сирот

В Калининградской области раскрыли схему обмана сирот на миллионы рублей
МВД России

В Калининградской области задержали участников организованной группы, подозреваемых в мошенничестве в отношении детей-сирот и похищении человека. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, с ноября 2022 года по январь 2026 года двое мужчин и женщина вместе с сообщниками обманывали граждан, имеющих право на социальные выплаты как дети-сироты.

Следствие считает, что злоумышленники продавали потерпевшим дома, непригодные для проживания. На данный момент правоохранители выявили пять эпизодов противоправной деятельности. Предварительный ущерб бюджету превышает 5 млн рублей.

Кроме того, в марте 2023 года один из потерпевших решил обратиться в правоохранительные органы. Узнав об этом, двое фигурантов, по версии следствия, избили мужчину и вывезли его в безлюдное место. Там ему угрожали расправой и насилием в отношении несовершеннолетней дочери, требуя отказаться от подачи заявления.

Подозреваемых задержали сотрудники полиции при поддержке Росгвардии. В отношении них возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. Все трое фигурантов заключены под стражу.

Ранее Банк России увидел тенденцию к снижению активности мошенников.

 
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