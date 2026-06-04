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Общество

У московского Парка Горького сменился директор

Директором Парка Горького в Москве стала Елизавета Фокина
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Директором Парка Горького в Москве стала Елизавета Фокина. Об этом сообщила пресс-служба Департамента культуры российской столицы.

«Директором назначена Елизавета Фокина, также возглавляющая Музей-заповедник «Царицыно», — говорится в публикации.

Ожидается, что в новой должности Фокина продолжит работу по масштабному обновлению и развитию одного из главных парков Москвы.

До назначения Фокиной руководителем парка была Елена Лупина, которая заняла эту должность в апреле 2022 года и покинула пост по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

Парк Горького — один из крупнейших общественных пространств Москвы. Парк занимает свыше 212 га и включает в себя центральную часть парка, Парк искусств «Музеон», Нескучный сад и природный заказник «Воробьевы горы».

В марте генеральным директором музея-заповедника «Архангельское» стала Елена Харламова, возглавлявшая до этого департамент музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры РФ.

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