Стало известно, сколько компаний внедрили ИИ в работу

Директор «Школы 21» Айнетдинов: более 70% крупных компаний России внедрили ИИ
Более 70% крупных российских компаний уже внедрили решения на базе искусственного интеллекта хотя бы в один бизнес-процесс. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор «Школы 21» Рустам Айнетдинов.

«Потребность в технологиях огромна: сегодня уже более 70% крупных российских компаний внедрили решения на базе ИИ хотя бы в один бизнес-процесс. Но чтобы этот инструмент давал реальный экономический эффект, рынку необходим массовый приток специалистов нового качества — тех, кто умеет критически мыслить и глубоко понимает логику работы с нейросетями. Массовое внедрение искусственного интеллекта может частично покрыть прогнозируемый кадровый дефицит в России. Из-за демографических изменений его оценивают в 20–35%. ИИ в такой ситуации становится не заменой человеку, а способом повысить производительность: компания может выполнять больше задач тем же числом сотрудников», — отметил Айнетдинов.

По его словам, ИИ уже становится важным фактором роста ВВП и производительности труда. Это особенно значимо на фоне изменения возрастной структуры населения, когда бизнесу приходится перестраивать работу и быстрее внедрять технологии, подчеркнул эксперт.

Он считает, что работодателям нужно пересматривать подход к оценке специалистов: важнее становятся не формальные знания, а прикладные навыки, критическое мышление и умение использовать ИИ в работе.

Технологии меняют и образование, добавил эксперт. По его словам, сейчас формируется гибридная модель обучения, где сочетаются разные форматы: «человек учит человека», «человек учит ИИ» и «ИИ учит человека». В этой модели искусственный интеллект работает не как сервис готовых ответов, а как персональный наставник — он помогает студенту дойти до решения через наводящие вопросы по аналогии с сократическим методом обучения, пояснил Айнетдинов.

По его мнению, образование будущего должно делать упор не на накопление знаний «впрок», а на гибкость мышления, командную работу и проектную деятельность в офлайне. Мир усложняется слишком быстро, поэтому большие задачи все реже можно решать в одиночку, заключил Айнетдинов.

Ранее сообщалось, что в России ожидают роста использования ИИ для написания дипломных работ.

 
