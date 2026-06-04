Неадекват напал с ножом на прохожих возле пермской школы

В Перми мужчина с ножом бросался на прохожих

В Перми возле школы прохожие скрутили неадекватного мужчину, который с ножом напал на людей. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Пермь».

Очевидцы не растерялись, дали злоумышленнику отпор и удерживали его до приезда полиции. Во время обезоруживания нападавший получил ранение и начал истекать кровью. До прибытия оперативных служб и скорой помощи раненого перевязали. При этом злоумышленник вел себя агрессивно и пытался вырваться.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Личность нападавшего и его мотивы устанавливаются, проводится проверка.

До этого в Петербурге подросток изрезал ножом 15-летнего школьника. Инцидент произошел в кафе на Выборгском шоссе. Между двумя парнями вспыхнул конфликт. В ходе ссоры 17-летний юноша достал нож и напал на оппонента. Пострадавший был доставлен в больницу. Медики диагностировали у него острую кровопотерю и тяжелые травмы. Нападавший задержан.

Ранее на Урале мужчина избил подростка из-за голубого ирокеза.