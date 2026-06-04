SCMP: китаец живет под мостом, чтобы накопить на обучение в колледже

В Китае мужчина живет под мостом, чтобы накопить на обучение, пишет South China Morning Post.

Как рассказал 19-летний Тан Вэй, он решил самостоятельно заработать на обучение в колледже и ради этого отправился за 100 километров от дома на заработки.

Его семья живет небогато, поэтому, чтобы не просить денег у родителей, Тан устроился курьером по доставке еды. Первые недели, по словам китайца, были самыми тяжелыми. За семь дней работы он заработал всего 200 юаней, но половину суммы пришлось отдать владельцу автомобиля, который он случайно поцарапал электровелосипедом.

Ночевать будущему студенту сначала приходилось в палатке в городском парке, а затем под мостом, спасаясь от проливных дождей. Все его имущество помещается в чемодан, а одежды у него всего четыре комплекта.

История Тана получила широкую огласку после публикации в местной газете. После этого горожане начали помогать студенту. Волонтеры привезли корм для его собаки Бобо и предложили присматривать за ней во время учебы. А одна из крупных компаний города предложила Тану трехмесячную работу с зарплатой, бесплатным проживанием и питанием.

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