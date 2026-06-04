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Общество

На ПМЭФ заметили неожиданную деталь в образе главы ВЦИОМ

Глава ВЦИОМ Федоров привлек внимание на ПМЭФ цветными носками с петухами
Екатерина Чеснокова/РИА Новости /«Лента.ру»

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров привлек внимание журналистов на Петербургском международном экономическом форуме необычной деталью своего образа. Яркий аксессуар приметил корреспондент «Ленты.ру».

Как заметил журналист, кандидат политических наук появился на мероприятии в темно-синем костюме и кожаных туфлях. При этом особое внимание привлекли его носки, выполненные в тон костюму и украшенные изображениями петухов.

Также на полях ПМЭФ официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала журналистам о своем стиле. Она призналась, что не ориентируется на модные тенденции, если они ей не близки.

По словам дипломата, она не готова отказываться от вещей, которые считает красивыми и выполненными с художественным вкусом, даже если они уже перестали быть актуальным трендом.

Ранее на ПМЭФ гостей встречали робот-балерина с сумкой и ее спутник в костюме.

 
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