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Общество

Мясной паразит, поедающий плоть, снова вернулся в США

В США вернулся паразит, питающийся плотью зараженных животных
Shutterstock

Мясной паразит, поедающий плоть, снова вернулся в США, пишет USDA.

Министерство сельского хозяйства США подтвердило первый случай обнаружения новосветского винтового червя на территории страны. Опасного паразита нашли у трехнедельного теленка в штате Техас.

Личинки этого паразита селятся на открытых ранах животного и начинают поедать живую плоть, постепенно увеличивая поражение и вызывая тяжелые инфекции.

Паразит представляет угрозу для крупного рогатого скота, домашних животных, дикой природы и, в редких случаях, даже для людей.

После обнаружения зараженного теленка власти немедленно ввели карантин в радиусе 20 километров, усилили наблюдение и начали выпуск миллионов стерильных мух, чтобы остановить распространение вредителя.

По словам специалистов, США уже удавалось полностью уничтожить этого паразита в прошлом, и сейчас власти намерены повторить этот успех.

Жителей региона призвали внимательно осматривать животных на наличие необычных ран, личинок или признаков заражения.

При этом власти подчеркивают: для потребителей угрозы нет.

Ранее сообщалось, что популярный бренд здорового питания в Англии отзывает продукцию из-за кишечной палочки.

 
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