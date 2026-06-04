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Общество

Парламент Киргизии принял в первом чтении закон о запрете смены пола в паспорте

Законопроект о запрете смены пола в документах прошел первое чтение в Киргизии
Кенеш Киргизской Республики

Законопроект о запрете смены пола в документах прошел первое чтение в парламенте Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

Поправки затронут Семейный кодекс, а также законы «Об актах гражданского состояния» и «Об охране здоровья граждан». Авторами инициативы выступили депутаты Марлен Маматалиев, Болот Сагынаев, Айбек Алтынбеков, Эдита Тайгараева, Айгуль Ахмедова, Салтанат Аманова и Бакыт Чомоев.

«Исходя из приоритета защиты национально-культурных устоев, конституционных ценностей семьи, демографических интересов и общественной безопасности, предлагается внесение изменений в законодательство Кыргызской Республики, однозначно запрещающих изменение записи о поле (биологическом поле) в актах гражданского состояния и иных документах», — прокомментировал предлагаемые поправки Сагынаев.

По словам депутата, законопроект разработан для защиты института семьи, демографической безопасности, а также сохранения национально-культурной идентичности и традиционных ценностей.

Сейчас в законодательстве Киргизии, как отметил соавтор инициативы, сложился правовой пробел, позволяющий менять запись о поле в документах на основании медицинских справок. Новый документ призван устранить эту возможность.

Ранее в США трансгендерам («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) запретили менять пол в паспорте.

 
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