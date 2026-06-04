В Минцифры прокомментировали удаление «Макс» из App Store

Шадаев: Apple без объяснения ограничила доступ более 20 млн пользователей к «Максу»

Компания Apple без объяснения причин ограничила доступ более 20 млн пользователей ее устройств к мессенджеру «Макс», удалив приложение из App Store. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, передает РИА Новости.

«Компания Apple отключает приложение «Макс», убирает его из App Store. У нас нет никаких на эту тему объяснений, пояснений», — сказал он.

По его словам, ежедневная аудитория приложения составляет 60 млн человек, из них 25-30% — пользователи устройств iOS.

Накануне российский мессенджер «Макс» стал недоступен для скачивания в App Store. В компании сообщили, что уже направили запрос в Apple с просьбой разъяснить причины удаления приложения и работают над решением возникшей ситуации.

В VK отметили, что уже установленное приложение продолжит работать в обычном режиме.

Сейчас «Макс» можно скачать через RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store, Vivo Store, а также на официальном сайте сервиса.

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