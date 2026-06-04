Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Минцифры прокомментировали удаление «Макс» из App Store

Шадаев: Apple без объяснения ограничила доступ более 20 млн пользователей к «Максу»
Apple Store

Компания Apple без объяснения причин ограничила доступ более 20 млн пользователей ее устройств к мессенджеру «Макс», удалив приложение из App Store. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, передает РИА Новости.

«Компания Apple отключает приложение «Макс», убирает его из App Store. У нас нет никаких на эту тему объяснений, пояснений», — сказал он.

По его словам, ежедневная аудитория приложения составляет 60 млн человек, из них 25-30% — пользователи устройств iOS.

Накануне российский мессенджер «Макс» стал недоступен для скачивания в App Store. В компании сообщили, что уже направили запрос в Apple с просьбой разъяснить причины удаления приложения и работают над решением возникшей ситуации.

В VK отметили, что уже установленное приложение продолжит работать в обычном режиме.

Сейчас «Макс» можно скачать через RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store, Vivo Store, а также на официальном сайте сервиса.

Ранее эксперт объяснил, почему россияне не могут сменить регион в AppStore.

 
Теперь вы знаете
Жертвы атаки ВСУ на Крым, новая выплата для пенсионеров и «черный взрыв» на Солнце. Что нового к утру 4 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!