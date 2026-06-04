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Общество

В Госдуме предложили возвращать деньги за билеты при болезни пассажира

В Госдуме предложили механизм возврата денег за авиабилеты при болезни
Илья Питалев/РИА Новости

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» предложили ввести единый механизм возраста денег за авиабилеты при болезни, включая невозвратные тарифы. Об этом сообщило РИА Новости.

Как уточнили парламентарии, практика должна быть понятно как пассажирам, так и авиакомпания. По этой причине она будет применяться одинаково независимо от перевозчика. По их мнению, это поможет защитить права добросоветсных пассажиров, снизить количество споров с авиакомпаниями и сделать правила возрата более ясными.

Кроме этого, авторы инициативы предложили ввести единый порядок уведомления перевозчика в случае вынужденного возврата билета пассажиром. По словам депутатов, пассажир должен иметь возможность сообщить об отказе с подтверждением факта обращения до окончания регистрации на рейс через сайт, мобильное приложение, контактный центр, электронную почту или другой официальный канал связи перевозчика.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов до этого говорил, что высокий спрос россиян на внутренний туризм не ограничивается вопросами ценовой доступности – важную роль играют гибкость планирования и большое количество разных форматов отдыха. Более того, такой формат позволяет гражданам путешествовать по несколько раз за сезон. Так, если за границу можно выехать максимум на 10 дней один раз, то по России летом можно запланировать по 3-4 путешествия.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с билетами на поезд и самолет.

 
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