Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Российские врачи извлекли из желудка девушки гигантский ком волос

В Нижнем Новгороде из желудка девушки извлекли гигантский ком волос
Pixabay

В Нижнем Новгороде врачи извлекли из желудка 18-летней девушки гигантский ком из волос. Об этом сообщает пресс-служба городской клинической больницы.

Все началось с того, что пациентка обратилась к медикам с жалобами на анемию. В ходе обследования врачи выяснили, что у нее в желудке находится гигантский трихобезоар. Оказалось, что девушка регулярно жевала собственные волосы в моменты сильного стресса — они попадали в желудок, не переваривались и спрессовались в плотный ком.

Врачи прооперировали пациентку. Из ее желудка извлекли волосяной ком.

До этого подмосковные врачи вытащили из желудка девочки ком волос размером с кокос. Спрессованные волосы за годы заполнили три четверти желудка и превратились в войлочный камень величиной 15 на 6 сантиметров.

Ранее российские врачи извлекли из желудка школьницы ком волос размером с дыню.

 
Теперь вы знаете
Жертвы атаки ВСУ на Крым, новая выплата для пенсионеров и «черный взрыв» на Солнце. Что нового к утру 4 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!