Российские врачи извлекли из желудка девушки гигантский ком волос

В Нижнем Новгороде из желудка девушки извлекли гигантский ком волос

В Нижнем Новгороде врачи извлекли из желудка 18-летней девушки гигантский ком из волос. Об этом сообщает пресс-служба городской клинической больницы.

Все началось с того, что пациентка обратилась к медикам с жалобами на анемию. В ходе обследования врачи выяснили, что у нее в желудке находится гигантский трихобезоар. Оказалось, что девушка регулярно жевала собственные волосы в моменты сильного стресса — они попадали в желудок, не переваривались и спрессовались в плотный ком.

Врачи прооперировали пациентку. Из ее желудка извлекли волосяной ком.

До этого подмосковные врачи вытащили из желудка девочки ком волос размером с кокос. Спрессованные волосы за годы заполнили три четверти желудка и превратились в войлочный камень величиной 15 на 6 сантиметров.

Ранее российские врачи извлекли из желудка школьницы ком волос размером с дыню.