Общество

Ребенка прямо во время урока в российской школе покусала собака

В Кузбассе ребенка покусала собака прямо во время урока в школе
Shutterstock

В Кузбассе ребенка прямо во время урока на территории школы покусала собака. Об этом сообщает Telegram-канал «Новая Шория».

Инцидент произошел 4 марта в гимназии №2 в городе Таштаголе. Мать одной из учениц рассказала, что ее дочь искусала собака во время урока — ей позвонил классный руководитель и сообщил о случившемся.

По словам женщины, когда она прибыла в учебное учреждение, учитель физкультуры не вышла к ней и не объяснила, что произошло. Пострадавшую школьницу отвели в травмпункт, где оказали ей первую помощь и назначили прививки.

Подробной информации о состоянии ребенка не поступало. Теперь родительница требует разобраться, почему ребенок остался на улице без присмотра педагога.

Ранее домашняя собака изуродовала лицо маленького ребенка в российском регионе.

 
