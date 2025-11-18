На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Из Таиланда депортировали россиянина, который нелегально жил в стране почти два года

Россиянина задержали в Таиланде за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную иммиграционную полицию.

Мужчину задержали в Бангкоке в августе текущего года. Во время задержания выяснилось, что у него нет паспорта. Помимо этого полицейские установили, что к этому моменту он около двух лет находился на территории королевства незаконно.

Российские волонтеры связались с семьей туриста, чтобы купить ему билет на Родину. В результате путешественник отправился домой на самолете, следовавшем в Москву.

По словам заведующего консульским отделом посольства РФ в Таиланде Ильи Ильина, в текущем году в Россию из королевства отправили около 100 человек. За весь 2024 год домой отправились 65 человек. Такую статистику специалист назвал «достаточно тревожной».

По словам Ильина, власти стали серьезнее подходить к нарушениям, которые допускают туристы на территории страны.

Ранее в Таиланде водитель мототакси ограбил 18-летнюю туристку и скрылся с ее кошельком.

