Москвичам рассказали о погоде 4 июня

Ливни и грозы обрушатся на Москву в четверг, 4 июня. Об этом в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Осадки ожидаются в столице после полудня из-за влияния малоактивного фронтального раздела.

«Он сделает атмосферу неустойчивой, и в послеполуденные часы в небе появятся кучево-дождевые облака, местами ливни, прогремят грозы», — написал эксперт.

В то же время синоптик отметил, что воздух днем прогреется от +23 до +25°C.

За прошедший май в Москве выпало осадков в два раза меньше климатической нормы. Метеоролог Михаил Локощенко уточнил, что последний месяц весны в столице был жарким и аномально сухим. Так, среднемесячная температура в мае составила 15,9°C при норме 13,9°C. 19, 20, 21 и 22 мая были обновлены суточные температурные рекорды, которые теперь составляют 0,7, 30,6, 30,7 и 31°C соответственно.

Ранее были названы места с аномальной погодой в России.