МВД предупредило о новой уловке мошенников с сайтами-клонами

Мошеннические кол-центры продолжают использовать поддельные интернет-ресурсы, которые внешне практически не отличаются от официальных сайтов государственных органов. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве сообщили, что такие сайты помогают злоумышленникам убедить человека в том, что с ним действительно связывается сотрудник государственной структуры.

По данным МВД, во время разговора мошенник может назвать якобы личный номер сотрудника, после чего на экране пользователя отображаются вымышленные сведения — должность, подразделение и контактные данные. Таким образом аферисты пытаются подтвердить свою легенду и вызвать доверие у потенциальной жертвы.

Россияне также начали получать сообщения с обещаниями социальных выплат, для получения которых с них требуют предоставить личные данные и банковские счета. Это классическая мошенническая схема, при которой преступники усыпляют бдительность граждан официальными логотипами и названиями, предупредил доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко.

