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Общество

Стало известно, какие ягоды можно собрать в подмосковных лесах

Агроном Викулов: землянику можно собрать в подмосковных лесах
Виталий Тимкив/РИА Новости

В подмосковных лесах летом можно собрать лесную землянику, урожай должен появиться уже скоро. Об этом «Москве 24» рассказал агроном Владимир Викулов.

По его словам, для этого есть подходящие условия, так как в лесах достаточно влаги и тепла.

«Малина лесная начнет созревать через месяц. Для нее характерны лесные полянки, опушки, освещенные места. В глухом лесу она тоже есть, но количество ягод значительно меньше», — добавил Викулов.

Ближе к середине или концу лета можно будет собрать чернику и бруснику, урожай должен быть щедрым, добавил эксперт. При этом он уточнил, что собирать ягоды важно в тех местах, где не слышно движения транспорта, чтобы в них не было тяжелых металлов и других примесей.

Независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов и экономист Михаил Беляев до этого говорил, что в начале лета 2026 года цены на ягоды будут высокими по объективным причинам. Однако в июле-августе стоимость плодов начнет снижаться. По его словам, у нынешних высоких цен на ягоды есть объективные причины. Часть плодов являются тепличными, некоторые из них привозят из других стран с открытого грунта. При этом в России малина, клубника и черешня еще не успели созреть из-за холодной весны. Стоимость ягод будет снижаться, когда начнется их массовый сбор.

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