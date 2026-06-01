Жителей Московской области предупредили о «супергрибном» сезоне

Миколог Тихомиров: в Подмосковье начался сбор опят, шампиньонов и белых грибов
В Московской области и других регионах начался «супрегрибной» сезон. Об этом рассказал миколог Дмитрий Тихомиров в беседе с aif.ru.

«Накануне я под Домодедово нашел шампиньоны. Эти грибы растут не только в магазинах на полках, но и в лесу. Лесные шампиньоны гораздо более ароматные, чем те, что продаются. Они хороши тем, что их невозможно спутать с чем‑либо ядовитым. Начали находить белые грибы — речь о так называемом белом сетчатом грибе. Появились еще совсем маленькие лисички. Еще многие собирают серо‑желтый трутовик — он растет на дубах», — сказал специалист.

Как уточнил Тихомиров, такому изобилию грибов способствовали температурные перепады, а также дожди, отметил миколог.

До этого ведущий инженер кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха Мария Комбарова рассказала «Газете.Ru», что с наступлением устойчивого тепла в июне начинается «травянистый слой»: появляются подберезовики, подосиновики, маслята, сыроежки и березовые формы белого гриба. Чаще всего их ищут на прогретых полянах и опушках.

Ученая напомнила, что определять съедобность гриба нужно не по одному признаку, а по их совокупности. Например, съедобные грибы-зонтики значительно крупнее ядовитых лепиот, а опасные шампиньоны — желтокожий и пестрый — при надавливании желтеют и имеют резкий запах.

